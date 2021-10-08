Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (08.10.2021) (обновлено)

В пятницу, 8 октября, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором рассматривался проект закона «Об общественных объединениях».

Проект закона направлен на совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики в сфере общественных объединений, развитие взаимодействия и сотрудничества таких объединений с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами.

На заседании Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству парламентарии рассмотрели поступившие в адрес Комитета обращения и утвердили проекты ответов по существу.

Комитет Народного Совета по безопасности и обороне продолжил работу над проектом закона «Об административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима».

Целью данного проекта закона является установление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима с определением соответствующих штрафных санкций для граждан, физических лиц – предпринимателей и должностных лиц, а также порядка производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных проектом закона.

Члены Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике обсудили проект закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», который призван обеспечить дополнительными гарантиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, через комплекс социальных мер, обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий, получения дополнительного образования, медицинского обслуживания, реализации права на труд, судебную защиту и т.п.

Также был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Донецкой Народной Республики».

Проект закона предусматривает социальную поддержку отдельных категорий работников, установление дополнительных категорий граждан, имеющих право на получение бесплатного твёрдого топлива (угля), и улучшение механизма реализации социальной поддержки отдельных категорий работников.

На заседании Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О землеустройстве».

Проект закона определяет правовые основы проведения землеустройства в целях обеспечения рационального использования земель и их охраны, создания благоприятной окружающей среды и улучшения ландшафтов.

Комитет Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму рассмотрел редакцию проекта закона «О молодёжной политике», который призван урегулировать отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодёжной политики, при формировании и реализации молодёжной политики, определить цели, принципы, основные направления и формы реализации молодёжной политики в Донецкой Народной Республике.

На заседании Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям депутаты рассмотрели замечания и предложения к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной статистике», поступившие от заинтересованных органов.

Принятие данного законопроекта позволит гармонизировать положения Закона «О государственной статистике», регламентирующие отношения в сфере государственной статистики, с аналогичными нормами законодательства Российской Федерации.

На заседании Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства продолжилась работа над положениями проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

Законопроект направлен на усовершенствование действующего законодательства, его принятие позволит пациентам при обращении за медицинской помощью указать в письменном виде своё согласие на разглашение врачебной тайны или указать в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство конкретное лицо, включая лиц из числа членов семьи и близких родственников, которому может быть разглашена врачебная тайна гражданина, в том числе после его смерти.