Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (08.12.2021)

В среду, 8 декабря, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором парламентарии обсудили ряд проектов законов, направленных на законодательное закрепление системы мер противодействия коррупции в Донецкой Народной Республике, а именно законопроекты «О противодействии коррупции», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О запрете отдельным категориям лиц иметь недвижимость за пределами территории Донецкой Народной Республики, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Донецкой Народной Республики, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Кроме того, парламентарии рассмотрели поступившие в адрес Комитета обращения и утвердили проекты ответов по существу.

Члены Комитета Народного Совета по транспорту и связи обсудили заключение профильного комитета на проект закона «О транспортно-экспедиционной деятельности».

Данный проект закона призван определить основные требования к оказанию услуг по организации перевозок грузов любыми видами транспорта и оформлению перевозочных документов, документов для таможенных целей и других документов, необходимых для осуществления перевозок грузов, что будет не только способствовать укреплению собственной транспортной политики, но служить социальным и экологическим целям, а также способствовать экономическому росту Республики.

Кроме того, парламентарии совместно с представителями Министерства внутренних дел обсудили концепцию проекта закона «О государственной регистрации транспортных средств в Донецкой Народной Республике».

Данный проект закона определяет правовые и организационные основы, цели государственной регистрации транспортных средств, права и обязанности участников отношений, возникающие в связи с государственной регистрацией транспортных средств.

Комитет Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам рассмотрел предложения и замечания заинтересованных органов, а также финансово-экономическое обоснование к проекту закона «О зерне».

Целью принятия проекта закона является определение правовых основ развития зернового комплекса Донецкой Народной Республики, являющегося совокупностью видов сельскохозяйственной и иной деятельности, связанной с производством (выращиванием зерновых культур), перевозкой, хранением, обработкой, переработкой, реализацией и утилизацией зерна и продуктов переработки зерна на внутреннем и внешнем рынках.

Проект закона призван заложить правовой фундамент, на основании которого будет осуществляться государственная поддержка производителей зерна.