Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (09.02.2022)

В среду, 9 февраля, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором парламентарии обсудили проект закона «О службе в уголовно-исполнительной системе Донецкой Народной Республики».

Проект закона разработан в целях регулирования на территории Донецкой Народной Республики правоотношений, связанных с поступлением на службу в уголовно-исполнительной системе, её прохождением и прекращением, а также с определением правового положения (статуса) сотрудника такой системы.

Также парламентарии рассмотрели проект закона «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания».

Данный проект закона разработан в целях усовершенствования законодательства Донецкой Народной Республики в сфере организации деятельности уголовно-исполнительной системы и учреждений, исполняющих наказания, а также в целях закрепления прав и обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, их правовой защиты и социальной поддержки.

На заседании Комитета Народного Совета по транспорту и связи парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

Проект закона регламентирует организацию международных перевозок на законодательном уровне. Отдельные статьи касаются порядка оформления различных разрешительных документов, составления отчётности. Кроме того, рассмотрены вопросы ответственности перевозчиков и определения полномочий контролирующих органов.

Также парламентарии обсудили концепцию проекта закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

На заседании Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам депутаты рассмотрели предложения заинтересованных органов к проекту закона «О семеноводстве».

Целью проекта закона является урегулирование отношений в сфере семеноводства (производства (выращивания), хранения, транспортировки, реализации семян сельскохозяйственных растений, их использования), включая оказание услуг в данной сфере, а также ввоз семян сельскохозяйственных растений в Донецкую Народную Республику и вывоз семян из Донецкой Народной Республики.