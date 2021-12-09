Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (09.12.2021)

В четверг, 9 декабря, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по промышленности и торговле рассмотрел проект закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Донецкой Народной Республике».

Данный проект закона направлен на усовершенствование контрольно-надзорной деятельности Донецкой Народной Республики посредством снижения при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля административной нагрузки на организации и граждан, которые осуществляют предпринимательскую и иные виды деятельности.

По результатам рассмотрения проекта закона принято решение продолжить работу над ним с учётом замечаний и предложений заинтересованных органов.

Кроме того, парламентарии рассмотрели обращения относительно разъяснения норм законодательства. Заявителям предоставлены ответы по существу рассматриваемых вопросов.

На заседании Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству депутаты обсудили возможность разработки проекта закона, призванного установить в ДНР правовые основы оказания гражданам бесплатной юридической помощи.

Так, действующим законодательством гражданам Республики гарантировано получение бесплатной квалифицированной юридической помощи после вступления в силу специального закона, которым будут установлены организационно-правовые основы формирования государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи и организационно-правовые основы деятельности по правовому информированию и правовому просвещению населения. На заседании Комитета парламентарии обсудили концепцию соответствующего законопроекта.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению предложений по усовершенствованию норм Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, а также заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике.