Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (11.06.2021)

Сегодня, 11 июня, продолжилась работа депутатов парламента в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам. Парламентарии рассмотрели заключения на проект закона «О зерне», разработанный Комитетом.

Члены Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике обсудили проект закона «О внесении изменения в статью 20 Закона Донецкой Народной Республики «Об отпусках».

Кроме того, на заседании Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам парламентарии сегодня обсудили проекты законов «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики» и «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов».