Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (12.01.2022)

В среду,12 января, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором парламентарии обсудили проект закона «Градостроительный кодекс Донецкой Народной Республики», который направлен на регулирование отношений, связанных с градостроительной деятельностью (с деятельностью по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений).

На Комитете Народного Совета по транспорту и связи парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

Данный проект закона определяет правовые основы государственного контроля за соблюдением порядка осуществления международных автомобильных перевозок по территории Донецкой Народной Республики грузовыми транспортными средствами или автобусами, принадлежащими как перевозчикам Донецкой Народной Республики, так и иностранным перевозчикам, а также ответственность за нарушение установленного порядка, права и ответственность органов и их должностных лиц, уполномоченных проводить контроль за соблюдением порядка осуществления международных автомобильных перевозок.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором депутаты обсудили проект закона «О безопасности гидротехнических сооружений».

Данный проект закона регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений и недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций.