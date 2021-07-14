Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (14.07.2021)

В среду, 14 июля, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, в ходе которого парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», целью которого является сохранение памяти о защитниках Отечества, обеспечение правовой защиты исторической правды, значения подвига народа при защите Отечества.

Членами Комитета также был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в статью 2 Закона Донецкой Народной Республики «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики», который уточняет перечень дел, подлежащих рассмотрению Верховным Судом Донецкой Народной Республики в качестве суда первой инстанции.

Состоялось заседание Комитета Народного совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором рассматривался проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Данным законопроектом устанавливается разграничение определений «участники религиозного объединения» и «члены органов управления религиозного объединения».

Кроме того, сегодня состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, в котором приняли участие представители Министерства транспорта Донецкой Народной Республики и Государственного предприятия «Донецкая железная дорога». Парламентарии и приглашённые лица продолжили обсуждение предложений к проектам законов «О железнодорожном транспорте» и «Устав железнодорожного транспорта». В дальнейшем совместная работа Комитета по транспорту и связи и представителей заинтересованных органов будет продолжена.