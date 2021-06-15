Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (15.06.21, обновлено)

Во вторник, 15 июня, комитеты и комиссии Народного совета продолжили работу над законопроектами.

Так, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению заключений заинтересованных органов на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О театрах и театральной деятельности». Настоящим законопроектом вносятся технические правки, уточняющие норму, согласно которой трудовые отношения с профессиональными творческими работниками и работниками иных специфических театральных профессий можно оформить как в виде срочных трудовых договоров, так и в форме контракта. Также исключается норма, предусматривающая составление порядка проведения аттестации в целях присвоения квалификации творческим работникам театра. Работа над проектом закона будет продолжена с учётом поступивших замечаний и предложений.

На заседании Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству была продолжена работа над проектом кодекса Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях. Кроме того, парламентарии обсудили положения законопроекта «Об административной ответственности в отрасли связи», предусматривающего установление административной ответственности за правонарушения в отрасли связи, а также перечень органов и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях по указанным категориям. На заседании было принято решение о продлении сроков предоставления заключения профильного комитета до 1 сентября 2021 года.

Провёл заседание Комитет Народного Совета по промышленности и торговле. Парламентарии обсудили законопроект «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который будет регулировать отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд, в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Также сегодня состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Депутаты проанализировали законопроект «О ветеранах» с учётом поступивших замечаний и предложений. Основной целью проекта является формирование нормативного правового акта Донецкой Народной Республики, определяющего статус ветеранов различных категорий, а также регулирующего их социальное обеспечение и социальную защиту.

Кроме того, заседание провёл Комитет Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Парламентарии обсудили концепцию проекта закона «Об основах туристской деятельности», который разработан в целях совершенствования законодательства в сфере туристской деятельности и является базовым нормативным актом для всей отрасли туризма, устанавливая правовые основы осуществления туристской деятельности. Его целью является правовое регулирование отношений в сфере туризма, развитие рынка туристических услуг, а также защита прав и законных интересов туристов и субъектов туристской деятельности.

Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству обсудил концепцию проекта закона «О внесении изменений в Закон ДНР «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей». Настоящий проект закона разрабатывается в целях надлежащего урегулирования отношений, связанных с исключением из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, фактически прекративших свою деятельность, а также с прекращением физическим лицом деятельности в качестве предпринимателя в связи с аннулированием документа, подтверждающего право данного лица временно или постоянно проживать в Донецкой Народной Республике, или окончанием срока действия указанного документа.