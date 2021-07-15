Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (15.07.2021)

В четверг, 15 июля, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

В ходе заседания Комитета Народного Совета по промышленности и торговле парламентарии рассмотрели проект закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Проект направлен на определение основ государственного регулирования внешнеторговой деятельности, полномочий государства в сфере внешнеторговой деятельности, защиты экономических политических интересов Республики, а также на обеспечение благоприятных условий для внешнеторговой деятельности.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре. Депутаты обсудили проект закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях». Законопроект направлен на формирование и совершенствование административного законодательства Донецкой Народной Республики, его систематизацию и структурирование. Целью проекта закона является создание в Донецкой Народной Республике правовых основ защиты государства и общества от административных правонарушений.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству. Парламентарии продолжили обсуждение законопроекта «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «Об оперативно-разыскной деятельности». Его принятие обеспечит надлежащую правовую защиту законных прав и интересов граждан, а также повысит уровень ответственности правоохранительных органов за оперативность реагирования на сообщение по факту исчезновения детей. Работа над указанным законопроектом будет продолжена на следующих заседаниях Комитета.

Членами Комитета также была утверждена итоговая редакция законопроекта «О внесении изменения в статью 283 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики». Принятие законопроекта позволит устранить неопределённое и неоднозначное понимание положений статьи 283 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики и будет способствовать гармонизации собственного уголовного законодательства с уголовным законодательством Российской Федерации.

Кроме того, сегодня состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства. Профильный комитет продолжил работу над законопроектом «О внесении изменений в статьи 39 и 55 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

Законопроект разработан в целях усовершенствования законодательства в сфере здравоохранения в части проведения патологоанатомических вскрытий, а также для усиления государственных гарантий прав работников, занятых на отдельных видах работ, в части обеспечения условий для прохождения ими медицинских осмотров и диспансеризации.