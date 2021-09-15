Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (15.09.2021)

В среду, 15 сентября, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, в ходе которого парламентарии обсудили проект закона «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики», который разработан в целях совершенствования правовой базы, гарантирующей гражданам реализацию закреплённых в Конституции Донецкой Народной Республики жилищных прав.

На заседании Комитета Народного Совета по транспорту и связи парламентарии рассмотрели проект закона «О транспортно-экспедиционной деятельности».

Данный проект определяет порядок осуществления транспортно-экспедиционной деятельности – оказания услуг по организации перевозок грузов любыми видами транспорта, а также оформлению перевозочных документов, документов для таможенных целей и других документов, необходимых для осуществления перевозок грузов.