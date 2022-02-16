Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (16.02.2022)

В среду, 16 февраля, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, на котором парламентарии рассмотрели ряд вопросов, касающихся концепций проектов законов «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения», «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Донецкой Народной Республике».

На заседании Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам депутаты рассмотрели концепцию проекта закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Целью проекта закона является регулирование отношений, связанных с владением, пользованием, распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, установление правил и ограничений, применяемых к обороту земельных участков и долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, определение условий предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также условий изъятия их в государственную или муниципальную собственность.

Члены Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Основной целью проекта закона является внесение изменений в отдельные статьи Закона Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», позволяющих осуществить гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации и совершенствующих законодательство Донецкой Народной Республики о свободе вероисповедания и религиозных объединениях.