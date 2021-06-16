Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (16.06.21)

Комитеты и комиссии

В среду, 16 июня, продолжилась работа в комитетах Народного Совета.

Так, сегодня Комитет Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений провёл заседание, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в статью 11 Закона Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Проект закона направлен на оптимизацию процесса регистрации местных и централизованных религиозных организаций.

Новости по теме

Депутаты совместно с представителями Молодёжного парламента обсудили проекты законов

Профильный комитет рассмотрел возможность и целесообразность применения положений международных конвенций в сфере транспорта

Временная комиссия по прифронтовым районам проанализировала результаты сходов граждан в сёлах Сигнальное, Луганское и Любовка

В профильном комитете обсудили реализацию норм Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»