Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (16.06.21)

В среду, 16 июня, продолжилась работа в комитетах Народного Совета.

Так, сегодня Комитет Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений провёл заседание, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в статью 11 Закона Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Проект закона направлен на оптимизацию процесса регистрации местных и централизованных религиозных организаций.