Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (16.07.2021)

В пятницу, 16 июля, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, в ходе которого был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе».

Данный законопроект позволит закрепить способы подготовки и профессионального развития государственных гражданских служащих с учётом имеющихся (существующих) механизмов финансирования, что позволит сформировать систему приобретения и развития профессиональных знаний, умений и навыков государственных гражданских служащих, необходимых для надлежащего исполнения ими своих должностных обязанностей.

На заседании Комитета Народного совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений парламентарии продолжили работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» .

Проект закона устанавливает разграничение определений «участники религиозного объединения» и «члены органов управления религиозного объединения».

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Депутаты продолжили работу над проектом закона «О патриотическом воспитании». Главной целью проекта является создание условий для патриотического воспитания граждан, повышения гражданской ответственности за судьбу государства, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Донецкой Народной Республики, укрепления чувства сопричастности граждан к истории и культуре Отечества, обеспечения преемственности поколений, воспитания гражданина, любящего своё Отечество, имеющего активную гражданскую позицию.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, на котором была продолжена работа над проектом закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».

Парламентарии обсудили предложения и замечания к положениям законопроекта, относящимся к ведению Комитета. В частности, рассматривались нормы об административных правонарушениях в сфере связи и информации.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, посвящённое обсуждению проблем, связанных с возможностью проведения Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики страховых выплат по возмещению ущерба за утраченное здоровье лицам, имеющим право на такие выплаты в связи с утратой профессиональной трудоспособности, в период с мая 2014 года по 1 июня 2015 года, которые по уважительным причинам не смогли их получить.