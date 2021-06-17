Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (17.06.21)

В четверг, 17 июня, парламентарии продолжили законотворческую деятельность в комитетах Народного Совета.

Сегодня состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, на котором парламентарии утвердили текст проекта закона «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который будет представлен на рассмотрение Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству. Парламентарии продолжили обсуждение положений проекта кодекса Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях.