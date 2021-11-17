Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (17.11.2021)

В среду, 17 ноября, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе».

Целью проекта закона является создание условий для дальнейшего развития государственной гражданской службы в Донецкой Народной Республике, а также приведение отдельных положений Закона Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе» в соответствие с аналогичными нормами Закона Российской Федерации «О государственной гражданской службе».

Комитет Народного Совета по транспорту и связи рассмотрел заключения, поступившие на проект закона «О транспортно-экспедиционной деятельности».

Данный проект закона разработан в целях гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации. Кроме того, проект закона предполагает концептуально новое правовое регулирование в сфере организации перевозок грузов любыми видами транспорта и оформления перевозочных документов, документов для таможенных целей, а также других необходимых для осуществления перевозок грузов документов.

Также были рассмотрены заключения на проект закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики», который содержит ряд технических изменений, предлагаемых ко внесению в Кодекс.