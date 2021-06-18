Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (18.06.21)

В пятницу, 18 июня, продолжилась законотворческая деятельность парламентских комитетов.

Сегодня члены Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике при участии заинтересованных органов в рамках очередного заседания рассмотрели замечания и предложения к проекту закона «Об организации страхового дела в Донецкой Народной Республике». Законопроектом устанавливаются понятийный аппарат в сфере страхового дела, перечень объектов, видов и форм страхования, участников отношений в сфере страхового дела, общие законодательные требования к договору страхования, обеспечению финансовой устойчивости страховщиков, государственному надзору за страховой деятельностью, управлению страховщиками, порядку регистрации и лицензирования субъектов страховой деятельности. Работа над законопроектом будет продолжена.

Комитет Народного Совета по безопасности и обороне провёл заседание, в ходе которого депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики». Цель законопроекта – обеспечение согласованности положений действующих нормативных правовых актов ДНР в сфере деятельности органов внутренних дел и гармонизация законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации с учётом настоящих условий прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Донецкой Народной Республики. Работа над проектом закона продолжается.

На заседании Комитета Народного совета по конституционному законодательству и государственному строительству обсудили проект закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Законопроект направлен на сохранение памяти о защитниках Отечества, обеспечение правовой защиты исторической правды, подвига народа при защите Отечества. Принято решение рекомендовать Народному Совету принять законопроект в первом чтении с учётом доработки ко второму.

В Комитете Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам сегодня обсудили концепции законопроектов, направленных на регулирование правоотношений в сфере обращения с радиоактивными отходами на территории Донецкой Народной Республики, использования атомной энергии и обеспечения радиационной безопасности населения Донецкой Народной Республики.

Также прошло заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. На повестке дня стоял вопрос возможности и целесообразности реализации на территории Донецкой Народной Республики международных конвенций в сфере транспорта. Комитет, как и иные представители заинтересованных органов, продолжил работу над данным вопросом, изучение проблематики и рисков, проведение аналитики в данной сфере.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели заключения заинтересованных лиц к проекту закона «Об органической продукции». По результатам заседания было принято решение продолжить работу над законопроектом.

В Комитете Народного Совета по образованию, науке и культуре сегодня обсуждали концепцию проекта закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Донецкой Народной Республики». Данный законопроект направлен на урегулирование отношений, возникающих в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия республиканского и местного значения, а также выявленных объектов культурного наследия в Донецкой Народной Республике. Он определяет особенности владения, пользования и распоряжения объектами культурного наследия как особым видом недвижимого имущества, устанавливает порядок формирования и ведения государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Донецкой Народной Республики и государственного реестра культурного достояния Донецкой Народной Республики, определяет общие принципы государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Донецкой Народной Республики.

Кроме того парламентарии, члены Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений в рамках очередного заседания рассмотрели проект закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Проект закона определяет порядок безвозмездной передачи в собственность или безвозмездное пользование религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Также сегодня состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Парламентарии обсуждали вопросы гармонизации законодательства Республики в сфере физической культуры и спорта с законодательством Российской Федерации.