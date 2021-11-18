Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (18.11.2021)

В четверг, 18 ноября, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжил работу над проектом закона «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы», направленным на обеспечение защиты государственных и общественных интересов. Его принятие будет способствовать профилактике новых преступных проявлений со стороны лиц, освобождённых из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего или при рецидиве преступления.

Кроме того, парламентарии обсудили положения законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики», разработанного в целях создания механизма эффективного противодействия рецидивной преступности и предусматривающего гармонизацию норм УК ДНР с нормами российского права.

Также на заседании рассматривался проект закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики», который направлен на урегулирование правоотношений, связанных с исполнением приговора, определения и постановления суда, в связи с принятием Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства рассмотрел замечания и предложения к законопроекту «Об обращении лекарственных средств», поступившие от Министерства юстиции Донецкой Народной Республики.

Цель законопроекта – усовершенствование законодательного регулирования правоотношений в сфере обращения лекарственных средств, закрепление более эффективной в сравнении с действующим законодательством системы обращения лекарственных средств, от этапа их разработки до мониторинга безопасности применения. В основу проекта закона заложены нормы российского права. Комитет продолжит работу над законопроектом.