Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (19.01.2022)

В среду, 19 января, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На очередном заседании Комитета Народного совета по конституционному законодательству и государственному строительству парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики». Проект закона разработан с целью приведения норм Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики в соответствие с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с учётом особенностей регулирования некоторых правоотношений в Донецкой Народной Республике.

На Комитете Народного Совета по транспорту и связи депутаты рассмотрели концепцию проекта закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Необходимость принятия проекта закона обусловлена тем, что законопроект регламентирует отношения, возникающие при пользовании услугами не только автомобильного транспорта, но и городского наземного электрического транспорта.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в статью 11 Закона Донецкой Народной Республики ««О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере свободы совести, свободы вероисповедания и религиозных объединений, а также на гармонизацию законодательства Республики с законодательством Российской Федерации.