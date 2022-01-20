Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (20.01.2022)

В четверг, 20 января, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства рассмотрел заключение Министерства государственной безопасности на проект закона «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «О донорстве крови и ее компонентов».

Так, законопроектом определяются органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, получившим статус «Почетный донор Донецкой Народной Республики» и имеющим право на её получение, а также на принятие нормативного правового акта, определяющего порядок осуществления ежегодной денежной выплаты. Поступившие предложения и замечания будут учтены в итоговой редакции проекта закона.

Также на заседании парламентарии обсудили организационные вопросы законотворческой деятельности Комитета.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Парламентарии рассмотрели проекты законов «О саморегулируемых организациях» и «Об обращении лекарственных средств».

Проект закона «О саморегулируемых организациях» направлен на регулирование отношений, возникающих в связи с приобретением и прекращением статуса саморегулируемых организаций, деятельностью саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, осуществлением взаимодействия саморегулируемых организаций и их членов, потребителей произведенных ими товаров (работ, услуг), органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

По результатам изучения проекта закона, утверждено заключение Комитета-соисполнителя о рекомендации проекта закона к рассмотрению Народным Советом с учетом предложений и рекомендаций.

Проект закона «Об обращении лекарственных средств» предусматривает иную по сравнению с действующим законодательным актом структуру построения, целью которого является устранение декларативного характера его отдельных норм, а также установление норм, требующих законодательного закрепления по отдельным вопросам

в сфере обращения лекарственных средств. По результатам изучения проекта закона, утверждено заключение Комитета-соисполнителя о рекомендации проекта закона к рассмотрению Народным Советом с учетом предложений и рекомендаций.