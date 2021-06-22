Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (22.06.2021)

Во вторник, 22 июня, парламентарии продолжили законотворческую работу в комитетах и комиссиях Народного Совета.

Сегодня, 22 июня, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. В ходе него парламентарии обсудили изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О полиции». Законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О полиции» разрабатывается для обеспечения согласованности положений действующих нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере деятельности органов внутренних дел и гармонизации с законодательством Российской Федерации с учётом настоящих условий прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Донецкой Народной Республики. В целях социальной поддержки детей сотрудников полиции законопроект также предполагает внесение дополнений в части льготного поступления детей сотрудников полиции в образовательные организации высшего профессионального образования, подведомственные республиканскому органу исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Также во вторник состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Парламентарии рассмотрели проекты законов «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и «О внесении изменений в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики и Закон Донецкой Народной Республики «Об опеке и попечительстве».

Проект закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» разработан в целях защиты прав и интересов, а также определения государственной политики в сфере социальной поддержки граждан Донецкой Народной Республики, оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, либо принимавших участие в ликвидации последствий указанной катастрофы.

Проект закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики и Закон Донецкой Народной Республики «Об опеке и попечительстве» предлагает установить право граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Донецкой Народной Республики или Российской Федерации, быть усыновителями детей, являющихся гражданами Донецкой Народной Республики, которые постоянно проживают на территории Донецкой Народной Республики.

Кроме того, состоялось совместное заседание Комитета по промышленности и торговле, а также Комитета по здравоохранению, охране материнства и детства. Присутствовали представители Министерства промышленности и торговли, Министерства здравоохранения, ГУП ДНР «Донецкстандартметрология». Рассматривались вопросы, связанные с правовым регулированием метрологической поверки средств измерительной техники, аттестации медицинского оборудования и медицинских лабораторий.

Также 22 июня прошло очередное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам. В повестке дня значилось рассмотрение законопроектов «О внесении изменений в Водный кодекс Донецкой Народной Республики» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об охране атмосферного воздуха».

Кроме того, парламентарии обсудили проекты законов «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О животном мире» и «О внесении изменений в статьи 33 и 34 Закона Донецкой Народной Республики «О животном мире». Работа над указанными проектами законов будет продолжена.

Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству провёл очередное заседание, на котором рассмотрел ряд обращений граждан и органов государственной власти.

В частности, парламентарии обсудили предложение Министерства доходов и сборов о необходимости внесения изменений в Закон ДНР «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей».

Кроме того, рассмотрено обращение жителя города Горловки о предоставлении разъяснений положений Закона ДНР «Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой Народной Республики». На все поступившие обращения будут предоставлены разъяснения в установленные законодательством сроки.

Также сегодня состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям. Парламентарии рассмотрели замечания и предложения к законопроекту «Об архивном деле в Донецкой Народной Республике». Главной целью законопроекта является совершенствование регулирования правоотношений в сфере организации комплектования, хранения, учёта и применения архивов и архивных документов и управления архивами в целях обеспечения их безопасности и сохранности, всестороннего использования в интересах граждан, общества и государства.