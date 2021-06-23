Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (23.06.2021)

В среду, 23 июня, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах и комиссиях Народного Совета.

Сегодня, 23 июня, состоялось очередное заседание Комитета Народного совета по конституционному законодательству и государственному строительству, в ходе которого парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменения в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики «О Государственном флаге Донецкой Народной Республики». В частности, предлагается признать утратившей силу часть 3 статьи 10 данного Закона, которая закрепляет за Министерством информации ДНР полномочия по контролю за порядком изготовления, использования или изображения Государственного флага Донецкой Народной Республики, в связи с тем, что положения Закона уже содержат такой порядок.

Также состоялось заседание Комитета Народного совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором рассматривался проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах». Он разработан в целях приведения Закона «О профессиональных союзах» в соответствие с Гражданским кодексом.