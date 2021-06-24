Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (24.06.2021)

В четверг, 24 июня, продолжилась работа депутатов в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Так, в ходе очередного заседания члены Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству обсудили положения законопроекта «Об административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима». Предлагается установить административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима, поскольку на данный момент нормы действующего на территории Республики законодательства её не предусматривают.

Кроме того, парламентарии рассмотрели обращения граждан, поступившие в адрес Комитета.

Также состоялись заседания Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, Комитета Народного Совета по промышленности и торговле.