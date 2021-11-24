Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (24.11.2021)

В среду, 24 ноября, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Проект закона предполагает внесение изменений относительно постановки на учёт и контроля за осуществлением деятельности религиозных групп и в целом направлен на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации в части регулирования правоотношений в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Парламентарии рассмотрели поступившие заключения на проект закона «О транспортно-экспедиционной деятельности».

Данный проект закона разработан в целях гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации. Он предполагает концептуально новое правовое регулирование в сфере организации перевозок грузов любыми видами транспорта и оформления перевозочных документов, документов для таможенных целей, а также других необходимых для осуществления перевозок грузов документов.

Также были рассмотрены заключения на проект закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики», который содержит ряд технических изменений, предлагаемых ко внесению в Кодекс.