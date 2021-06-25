Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (25.06.2021)

В пятницу, 25 июня, продолжилась законотворческая деятельность депутатов Народного Совета в комитетах и комиссиях.

Сегодня состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О вынужденных переселенцах». Законопроект разработан в целях устранения технических ошибок и приведения к однозначному пониманию терминов, используемых в Законе «О вынужденных переселенцах». Проект закона предлагает по всему тексту Закона «О вынужденных переселенцах» слова «местная администрация» в соответствующих числе и падеже заменить на «орган местного самоуправления».

Также состоялось очередное заседание Комитета Народного совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, в ходе которого парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменения в статью 167 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Законопроект направлен на усовершенствование налогового законодательства в части оказания поддержки отечественным сельскохозяйственным производителям.

По результатам заседания Комитетом принято решение поддержать проект закона в представленной редакции и рекомендовать Народному Совету Донецкой Народной Республики принять его в первом чтении за основу.

Кроме того, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Депутаты обсудили законопроекты «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих», «О внесении изменений в статьи 23 и 49 Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» и статьи 16 и 17 Закона Донецкой Народной Республики «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Донецкой Народной Республике».

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике продолжил рассмотрение проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Данный законопроект разработан в целях усовершенствования правового механизма и конкретизации отдельных норм Закона, регламентирующих порядок осуществления страховщиком деятельности в сфере страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, особенностей заключения договора обязательного страхования, порядка деятельности страховых агентов.

Также сегодня состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам. На заседании парламентарии продолжили работу над проектом закона «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики».

Также был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов“», разработанный Комитетом совместно с Государственным комитетом водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики. Было принято решение вынести проект закона на рассмотрение Народного Совета Донецкой Народной Республики в соответствии с Регламентом.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Парламентарии продолжили работу над проектом закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Законопроект определяет порядок безвозмездной передачи в собственность или пользование религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Также сегодня состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. На повестке дня рассмотрение поступивших заключений от заинтересованных органов на проекты законов «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об автомобильном транспорте», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об автомобильных дорогах» и «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «О городском электрическом транспорте».

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям рассмотрел заключения заинтересованных органов на проект закона «О внесении изменений в статью 4 Закона Донецкой Народной Республики «О средствах массовой информации» и статью 18 Закона Донецкой Народной Республики «Об информации и информационных технологиях». Так, законопроектом предлагается установить запрет на распространение в средствах массовой информации и сети Интернет данных о способах самодельного изготовления взрывчатки, взрывных устройств и огнестрельного оружия, самостоятельного изготовления или переделки его основных частей, восстановления боевых свойств списанного оружия.

Кроме того, парламентарии рассмотрели положения проекта закона «О коммерческой тайне» и обсудили предложения и замечания по его доработке.

На заседании Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре была утверждена итоговая редакция проекта закона «О внесении изменения в статью 64 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Законопроект предусматривает дополнение действующего Закона нормой следующего содержания: проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приёма на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья, сёстры.