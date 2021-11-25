Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (25.11.2021)

В четверг, 25 ноября, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, на котором была продолжена работа над проектом закона «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Законопроект направлен на урегулирование отношений, связанных с прогнозированием и планированием обеспечения государственных и муниципальных нужд в товарах, работах, услугах, осуществлением закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, мониторингом, контролем и аудитом соблюдения требований, предусмотренных проектом закона.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству рассмотрел замечания и предложения к законопроекту «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики».

Предлагаемые ко внесению изменения разработаны в целях урегулирования правоотношений, связанных с исполнением приговора, определения и постановления суда в связи с принятием Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики. Принятие проекта закона обеспечит возможность полноценной реализации норм УИК ДНР и будет способствовать гармонизации законодательства Республики с нормами права Российской Федерации.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства продолжил работу над законопроектом «О внесении изменений в статью 28 Закона Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения».

Цель законопроекта – приведение норм Закона «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» в соответствие с действующим законодательством и существующими правовыми реалиями Республики. Комитет рассмотрел замечания и предложения по доработке проекта закона.

Кроме того, Комитет продолжил работу над законопроектом «О внесении изменения в статью 86 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

Цель проекта закона – закрепление на законодательном уровне оснований предоставления сведений о состоянии здоровья граждан, составляющих врачебную тайну, прокурорам при осуществлении таковыми полномочий по надзору за исполнением законов, а также органам уголовно-исполнительной системы при осуществлении контроля исполнения осуждённым обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию.

Работа над законопроектом продолжится на следующих заседаниях при участии представителей заинтересованных органов государственной власти.