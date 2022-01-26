Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (26.01.2022)

В среду, 26 января, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На очередном заседании Комитета Народного Совета по транспорту и связи депутаты обсудили концепцию проекта закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Проект закона направлен на определение общих условий перевозок пассажиров и багажа, грузов автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями, в том числе с использованием автомобильных прицепов, автомобильных полуприцепов, а также общих условий предоставления услуг пассажирам, фрахтователям, грузоотправителям, грузополучателям, перевозчикам, фрахтовщикам на объектах транспортной инфраструктуры.

Необходимость принятия проекта закона обусловлена тем, что проект закона регламентирует отношения, возникающие при пользовании услугами не только автомобильного транспорта, но и городского наземного электрического транспорта.

Также состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели предоставленные Министерством агропромышленной политики и продовольствия расчёты и финансово-экономические обоснования к проекту закона «О зерне».

Целью принятия проекта закона является определение правовых основ развития зернового комплекса Донецкой Народной Республики как совокупности видов сельскохозяйственной и иной деятельности, связанной с производством (выращиванием зерновых культур), перевозкой, хранением, обработкой, переработкой, реализацией и утилизацией зерна и продуктов переработки зерна на внутреннем и внешнем рынках.

Проект закона призван заложить правовой фундамент, на основании которого будет осуществляться государственная поддержка производителей зерна.