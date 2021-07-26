Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (26.07.2021)

В понедельник, 26 июля, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, на котором парламентарии обсудили проект закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Донецкой Народной Республике».

Также депутаты рассмотрели проекты законов «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об автомобильных дорогах» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об автомобильном транспорте».

Кроме того, парламентарии обсудили проблемные вопросы согласно поступившим замечаниям и предложениям к проектам законов от заинтересованных органов.