Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (26.07.2021)
В понедельник, 26 июля, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.
Состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, на котором парламентарии обсудили проект закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Донецкой Народной Республике».
Также депутаты рассмотрели проекты законов «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об автомобильных дорогах» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об автомобильном транспорте».
Кроме того, парламентарии обсудили проблемные вопросы согласно поступившим замечаниям и предложениям к проектам законов от заинтересованных органов.