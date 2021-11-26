Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (26.11.2021)

В пятницу, 26 ноября, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики». Целью проекта является обеспечение согласованности положений действующих нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере деятельности органов внутренних дел и гармонизация законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации с учётом условий прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Депутаты рассмотрели концепцию проекта закона «О патриотическом воспитании» в новой редакции.

Проект закона «О патриотическом воспитании» направлен на формирование и реализацию в Донецкой Народной Республике системы патриотического воспитания, на регулирование отношений, связанных с осуществлением государственной политики, и на создание правовых, социально-экономических, организационных и иных условий патриотического воспитания граждан.

На заседании Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Проект закона предполагает внесение изменений относительно постановки на учёт и контроля за осуществлением деятельности религиозных групп. Кроме того, данный проект закона направлен на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации в части регулирования правоотношений в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений.

Члены Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрели поступившие в адрес Комитета обращения и утвердили проекты ответов по существу.

Комитет Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам продолжил сравнительно-правовой анализ Закона Донецкой Народной Республики «Об охране атмосферного воздуха» и Федерального закона Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха» в целях их последующей синхронизации.

Также парламентарии обсудили проект закона «Об отходах производства и потребления».

Данный проект закона определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Кроме того, в ходе заседания был рассмотрен и утверждён план законопроектной работы Комитета на декабрь 2021 года.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии продолжили законотворческую деятельность.