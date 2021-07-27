Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (27.07.2021)

Во вторник, 27 июля, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжил работу над совершенствованием действующего законодательства в сфере рекламы.

Так, на заседании были рассмотрены замечания и предложения заинтересованных органов к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О рекламе».

Члены Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству обсудили положения проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей».

Цель предлагаемых изменений − урегулирование отношений, связанных с исключением из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, фактически прекративших свою деятельность, а также с прекращением физическим лицом деятельности в качестве предпринимателя в связи с аннулированием документа, подтверждающего право данного лица временно или постоянно проживать в ДНР, или окончанием срока действия указанного документа. На заседании были рассмотрены замечания и предложения к законопроекту.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре утвердил заключение профильного комитета на проект закона «О науке и государственной научно-технической политике», которым устанавливаются основные цели и принципы государственной научно-технической политики, определяются принципы организации и регулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности в ДНР.

Кроме того, на заседании парламентарии утвердили итоговую редакцию законопроекта «О внесении изменений в статью 13 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», которым предусматривается дополнение норм действующего Закона, регламентирующих порядок организации и ведения образовательной деятельности при помощи сети интернет.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжил работу над положениями проекта закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».

Учитывая, что практика формирования и применения законодательства Донецкой Народной Республики об административной ответственности не является единообразной и устойчивой, разрабатываемый проект кодекса, регулирующий огромный круг общественных отношений в сфере административной ответственности, включая нормы как материального, так и процессуального права, является важнейшей частью административного законодательства. На заседании Комитета было принято решение продолжить работу над положениями проекта закона с участием заинтересованных органов власти.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства.

Парламентарии обсудили положения проекта закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях», которыми устанавливается ответственность за правонарушения, посягающие на здоровье граждан и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Также сегодня состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте». Проект предполагает создание правового механизма установления правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. При разработке законопроекта был использован опыт Российской Федерации в части определения прав и обязанностей зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Кроме того, состоялось заседание Комитета по промышленности и торговле, члены которого рассмотрели обращения, по результатам всестороннего и объективного изучения которых заявителям были предоставлены объективные ответы по существу рассматриваемых вопросов в установленные законодательством сроки.