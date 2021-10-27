Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (27.10.2021)

В среду, 27 октября, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, в ходе которого парламентарии обсудили проект закона «О судебном сборе».

Данный проект закона регулирует вопросы, связанные с уплатой судебного сбора при обращении в суд с исковым заявлением, заявлением, жалобой, а также взыскиваемого судами по результатам рассмотрения дел, за выдачу судами документов.

На заседании Комитета Народного Совета по транспорту и связи парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О государственном надзоре и контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

Данный проект закона определяет правовые основы государственного контроля за соблюдением порядка осуществления международных автомобильных перевозок по территории Донецкой Народной Республики грузовыми транспортными средствами или автобусами, принадлежащими как перевозчикам Республики, так и иностранным перевозчикам. Кроме этого, проект закона предусматривает ответственность за нарушение установленного порядка, закрепляет права и ответственность органов и их должностных лиц, уполномоченных проводить контроль в данной сфере.

Комитет Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассмотрел проект закона «О внесении изменений в статью 7 Закона Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», который предполагает внесение изменений в части постановки на учёт религиозных групп и контроля за осуществлением их деятельности.