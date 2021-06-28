Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (28.06.2021)

В понедельник, 28 июня, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах и комиссиях Народного Совета.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного совета по бюджету, финансам и экономической политике, в ходе которого парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Законопроект усовершенствует налоговое законодательство Донецкой Народной Республики в части установления фиксированной ставки подоходного налога при налогообложении доходов, полученных адвокатами, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, от осуществления такой деятельности.

Также депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 165 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Законопроект направлен на обеспечение государственного регулирования оборота драгоценных металлов, ювелирных изделий, а также полноты формирования доходной части Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики от деятельности субъектов хозяйствования в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.