Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (30.07.2021)

В пятницу, 30 июля, парламентарии продолжили законопроектную работу в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного совета по конституционному законодательству и государственному строительству, в ходе которого парламентарии обсудили проекты законов «О внесении изменений в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики» и в Закон Донецкой Народной Республики «О Правительстве Донецкой Народной Республики», который направлен на повышение эффективности государственного управления, укрепление исполнительской дисциплины при выполнении поручений и задач, возлагаемых Главой Донецкой Народной Республики.

Также, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статьи 59 и 70 Конституции Донецкой Народной Республики», который позволит закрепить за Главой Донецкой Народной Республики полномочия в части учреждения государственных наград Донецкой Народной Республики, а также установления их системы и порядка награждения.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, на котором обсуждался проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Проект закона направлен на улучшение экологической обстановки в Донецкой Народной Республике и соблюдение конституционных прав граждан в сфере охраны окружающей среды путем введения в налоговое законодательство отдельного вида налога – «утилизационный налог». Законопроектом устанавливаются категории плательщиков такого налога, объект и база налогообложения, а также ставки утилизационного налога и порядок его исчисления, отчетный период, порядок и сроки уплаты.

Рассмотрен проект закона «О внесении изменения в статью 167 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», целью которого является совершенствование налогового законодательства Донецкой Народной Республики в части оказания поддержки отечественным сельскохозяйственным производителям плодоовощной продукции.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Депутаты провели анализ законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии экстремистской деятельности», а также поступивших к нему замечаний и предложений. Целью проекта закона является принятие положений, способствующих более эффективной реализации норм, направленных на борьбу с экстремистской деятельностью. Предлагается установить административную ответственность за нарушение законодательства о противодействии экстремистской деятельности и закрепить порядок ее применения.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму. Комитетом проводится работа с учётом избранного курса внешней политики Донецкой Народной Республики, направленная на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации и на устранение пробелов и коллизий законодательства Донецкой Народной Республики в сфере физической культуры и спорта.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям обсудил положения проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной статистике», направленного на совершенствование законодательства в сфере государственной статистики путём его гармонизации с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, на заседании была продолжена работа над законопроектом «О коммерческой тайне», которым устанавливаются правовые основы защиты коммерческой тайны в Донецкой Народной Республике. Парламентарии рассмотрели заключение Правительства на проект закона, работа над ним будет продолжена при участии всех заинтересованных органов.