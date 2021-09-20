Депутаты Народного Совета проголосовали на выборах в Государственную Думу России в очном формате

В субботу, 18 сентября, в рамках всероссийского голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации депутаты Народного Совета посетили избирательный участок №1318 в селе Весело-Вознесенка.

В состав делегации вошли депутаты парламента Республики, их помощники и часть работников Аппарата Народного Совета. Представители законодательной ветви власти ДНР проголосовали на избирательном участке Таганрогского одномандатного избирательного округа №151 в селе Весело-Вознесенка Неклиновского района Ростовской области.

Добавим, что некоторые депутаты самостоятельно выезжали в Российскую Федерацию, чтобы принять участие в голосовании очно. Они отдали свои голоса на выборах в Государственную Думу на избирательных участках в Ростовской области.

Всего в очном формате проголосовали около 20 депутатов Народного Совета. Остальные депутаты парламента приняли участие в дистанционном электронном голосовании 17 сентября. Дистанционно на выборах в Государственную Думу проголосовал и ряд помощников парламентариев, а также работники Аппарата Народного Совета Донецкой Народной Республики. Цикл видеороликов, посвящённых голосованию парламентариев, и фоторепортаж размещены в телеграм-канале Народного Совета.