Депутаты Народного Совета в составе делегации ДНР приняли участие во Всероссийской акции «Земля доблести»

В понедельник, 1 февраля, делегация Донецкой Народной Республики, в состав которой вошли депутаты Народного Совета Алексей Дорофеев и Сергей Тельных, передала Музею боевого братства России гильзы и землю с мест сражений советских солдат с немецко-фашистскими захватчиками.

Мероприятие состоялось в центральном зале Дома дружбы Ленинградской области (Российская Федерация) в рамках Всероссийской акции «Земля доблести».

Депутат Алексей Дорофеев в комментарии пресс-службе Народного Совета отметил важность подобных мероприятий для сохранения исторической памяти народа и патриотического воспитания молодёжи.

«Мы привезли землю из разных уголков Республики – города Горловки, села Безыменного и с легендарной высоты «Саур-Могила». Все эти места объединяет одно – там велись ожесточённые бои с немецко-фашистскими захватчиками, проливалась кровь советских солдат в годы Великой Отечественной войны. И спустя десятки лет наши люди снова встали на защиту родного края.

Важно всегда помнить о подвигах героев Великой Отечественной войны и наших современников, в том числе российских добровольцев, которые поддержали жителей Республики в борьбе за свободу и право говорить на родном языке», − отметил парламентарий.

В свою очередь, депутат Сергей Тельных поблагодарил организаторов и подчеркнул, что для жителей ДНР участие в акции «Земля доблести» крайне важно и почётно.

«Сегодня нас разделяет граница, но мы все родились в Советском Союзе, чувствуем себя гражданами одной большой великой державы − России.

В каждой семье отцы и деды участвовали в борьбе с фашизмом, мы должны помнить об этом, чтобы наши дети больше не допустили повторения тех страшных событий», − сказал депутат.

Отметим, что в рамках мероприятия гильзы и землю с мест боёв передали три делегации − Лужского района Ленинградской области, Республики Чувашия (Российская Федерация) и Донецкой Народной Республики.