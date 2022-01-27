Депутаты Народного Совета выступили в Общественной палате по вопросам реализации программ социально-экономического развития

Во вторник, 25 января, в режиме видеоконференции состоялось заседание Комиссии Общественной палаты по экономическим вопросам, на котором обсуждался процесс реализации программ социально-экономического развития ДНР и ЛНР на 2022–2024 годы в сфере сельского хозяйства.

В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета, представители Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Молодёжного парламента, общественных движений «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

Заместитель председателя Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Ирина Дианова рассказала, что в работе Комитета находится один из значимых для развития сельскохозяйственной отрасли законопроектов – законопроект «Об инвестиционной деятельности».

Заместитель председателя Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Юрий Леонов поделился результатами законотворческой деятельности Комитета в профильной сфере.

«В рамках деятельности Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам разработан и принят Народным Советом ряд законов, которые являются основанием для реализации Программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики. Это такие законы, как «О развитии сельского хозяйства», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О личном подсобном хозяйстве», «О племенном деле в животноводстве».

Кроме того, в работе нашего Комитета находится ряд законопроектов, предусматривающих поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей. В частности, это законопроект «О зерне», определяющий правовые основы развития зернового комплекса Донецкой Народной Республики», – сообщил парламентарий.