Депутаты назначили судью Верховного Суда Республики

Пленарные заседания

Сегодня, 24 декабря, в ходе очередного пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии приняли Постановление «О назначении на должность судьи Верховного Суда Донецкой Народной Республики Крыловой Юлии Петровны».

Руководствуясь статьями 7, 15 Закона Донецкой Народной Республики «О статусе судей», депутаты приняли Постановление.

Таким образом, Юлия Крылова назначена на должность судьи Верховного Суда сроком на пять лет.

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