Депутаты назначили судью Верховного Суда Республики

Сегодня, 8 октября, в рамках очередного пленарного заседания парламентарии приняли Постановление «О назначении на должность судьи Верховного Суда Донецкой Народной Республики Мамедовой Лейлы Мурватовны».

Представление Главы Донецкой Народной Республики к назначению на должность судьи Верховного Суда Донецкой Народной Республики Мамедовой Лейлы Мурватовны парламенту огласил представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете Алексей Сухинин.

Рассмотрев в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Донецкой Народной Республики «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики» и частью 1 статьи 7 Закона Донецкой Народной Республики «О статусе судей» указанное Представление, Народный Совет постановил назначить Мамедову Лейлу Мурватовну на должность судьи Верховного Суда Донецкой Народной Республики.

Депутаты единогласно проголосовали за принятие Постановления.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.