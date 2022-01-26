Депутаты обсудили актуальные вопросы стратегического планирования

Во вторник, 25 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, на котором парламентарии рассмотрели проект закона «О системе стратегического планирования».

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«В ходе заседания мы рассмотрели замечания и предложения заинтересованных органов, поступившие к проекту закона «О системе стратегического планирования», который направлен на установление правовых основ и формирование системы стратегического планирования Донецкой Народной Республики, а также координацию стратегического управления и бюджетной политики, определение полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления и порядка их взаимодействия в данной сфере, в том числе с общественными, научными и иными организациями.

Следует отметить, что данный проект закона повысит эффективность системы государственного управления, объединит стратегическое и бюджетное планирование в Республике.

Кроме того, Комитет рассмотрел и утвердил перечень мероприятий, проводимых в рамках объявленного Главой ДНР Года молодёжи», – рассказала парламентарий.