Депутаты обсудили изменения в закон о государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности

Комитет Народного Совета по промышленности и торговле рассмотрел проект закона о внесении изменений в Закон ДНР «О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности».

Участие в работе над проектом принимали представители Верховного Суда Донецкой Народной Республики, а также надзорных органов – Государственного комитета горного и технического надзора и Инспекции по защите прав потребителей.

Сергей Чучин отметил, что потребность в совершенствовании системы государственного надзора продиктована необходимостью обеспечения не только государственных интересов, но интересов субъектов хозяйствования, чтобы предотвратить чрезмерное вмешательство в деятельность контролируемых лиц – субъектов хозяйствования.

«Сферы деятельности, контроль над которыми имеет индивидуальные особенности, целесообразно регулировать специальными законами, учитывающими специфику и проблематику вида деятельности, полномочиями проверки которого наделены контрольно-надзорные органы.

В частности, это относится к Закону ДНР «О защите прав потребителей», который требует особого порядка ведения контрольно-проверочных мероприятий, ведь он напрямую связан с жизнью и здоровьем наших граждан», – сказал парламентарий.

В дальнейшем Комитет планирует продолжить работу над проектом закона о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности».