Депутаты обсудили особенности прохождения государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел ДНР

В пятницу, 27 марта, состоялось совместное заседание Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям. Парламентарии рассмотрели проект закона «Об особенностях прохождения государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики».

Председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш рассказал о сути проекта закона.

«Законопроект подготовлен для создания правовой базы для эффективного функционирования дипломатической службы, способной реализовывать внешнеполитические задачи Донецкой Народной Республики, а также для обеспечения достойного уровня социальной защищенности её сотрудников.

К профессиональным и личным качествам сотрудников дипломатической службы будут применяться повышенные требования. Кроме того, в проекте предусмотрены специальные социальные гарантии, учитывающие специфику прохождения службы во внешнеполитическом ведомстве. Это касается компенсаций транспортных расходов, оплаты медицинской помощи, расходов на обучение несовершеннолетних детей школьного возраста и других гарантий», – сказал депутат.

В свою очередь председатель Комитета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский сообщил о том, что в ходе заседания депутаты обсудили ряд положений, устанавливающих запреты и ограничения, связанные с поступлением на дипломатическую службу.

«В отношении запретов и ограничений было принято решение оставить их в пределах мер, которые предусмотрены статьями 17 и 18 Закона ДНР «О государственной гражданской службе». Также детальному анализу подлежал механизм предоставления государственных социальных гарантий для лиц, замещающих отдельные государственные должности в системе Министерства иностранных дел ДНР.

В настоящее время на законопроект получены заключения Министерства государственной безопасности и Министерства юстиции, которые не содержат каких-либо замечаний и предложений», – заключил парламентарий.