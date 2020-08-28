Депутаты обсудили проект закона «О государственном языке Донецкой Народной Республики»

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В пятницу, 28 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, посвящённое обсуждению проекта закона «О государственном языке Донецкой Народной Республики».

На заседании присутствовал представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин. О необходимости принятия законопроекта рассказал председатель Комитета Максим Кныш.

«В нашей Конституции не уточняются требования к практическому использованию русского языка в качестве государственного языка Донецкой Народной Республики. Не указаны обязательства органов власти в отношении порядка формирования или сохранения государственного языка Донецкой Народной Республики.

Между тем рядом законов Донецкой Народной Республики, в частности «О судебной системе Донецкой Народной Республики» и «О нотариате», определено, что делопроизводство ведётся на русском языке. Данный законопроект систематизирует и регламентирует механизмы использования русского языка в делопроизводстве и юриспруденции», – сказал парламентарий.

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