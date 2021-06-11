Депутаты обсудили законопроект об административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в период действия противопожарного режима

В пятницу, 11 июня, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, посвящённое обсуждению законопроекта «Об административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима».

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Виталий Кравец.

«Хочу отметить, что проект разработан совместно с Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики. Необходимость разработки данного законопроекта обусловлена тем, что в период действия особого противопожарного режима, установленного на соответствующей территории Донецкой Народной Республики, граждане, физические лица – предприниматели, а также должностные лица зачастую допускают пренебрежительное отношение к требованиям правил пожарной безопасности. Данный факт служит основной причиной возникновения пожаров при введении особого противопожарного режима.

Проектом предлагается установить административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима, конкретизировав составы административных правонарушений с определением соответствующих штрафных санкций, а также порядка производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных законопроектом.

Принятие законопроекта позволит более эффективно регулировать отношения, связанные с обеспечением пожарной безопасности в Донецкой Народной Республике в период действия особого противопожарного режима в лесах и на землях сельскохозяйственного назначения, тем самым повысив результативность их охраны и защиты», – сообщил парламентарий.