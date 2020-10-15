Депутаты обсуждают изменения в закон об охране окружающей среды

О работе над совершенствованием законодательства в сфере охраны окружающей среды в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Юрий Покинтелица.

«В настоящее время регулирование отношений в сфере взаимодействия общества и природы, возникающих при хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду в пределах территории Донецкой Народной Республики, а также на континентальном шельфе и в исключительной (морской) экономической зоне Донецкой Народной Республики, осуществляется в соответствии с Законом ДНР «Об охране окружающей среды».

Сегодня в работе Комитета находится законопроект «О внесении изменения в статью 23 Закона Донецкой Народной Республики “Об охране окружающей среды“», − отметил парламентарий.

Председатель Комитета подчеркнул, что проект закона направлен, прежде всего, на совершенствование законодательства ДНР в сфере охраны окружающей среды и гармонизацию с законодательством Российской Федерации.

«Его принятие позволит на законодательном уровне закрепить полномочия Правительства ДНР в части установления порядка, в соответствии с которым выбросы и сбросы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду, в пределах установленных нормативов, а также лимитов превышения нормативов на допустимые выбросы и сбросы, будут допускаться на основании разрешений, выданных республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны окружающей среды», − сообщил Юрий Покинтелица.