Депутаты оказывают содействие в подготовке документов для получения СНИЛС и регистрации на портале «Госуслуги» (Видео)

Получить страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) и зарегистрироваться на «Портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации» можно не выезжая на территорию России. Депутаты Народного Совета ДНР при проведении личных приёмов оказывают гражданам содействие в данных вопросах.



Парламентарии разъясняют жителям процедуру регистрации на портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации, где в онлайн-режиме в любое удобное для пользователя время можно получить более 4 000 государственных услуг.

Наличие подтверждённой учётной записи на портале госуслуг позволяет записаться онлайн на приём в Управление Федеральной миграционной службы России, в Пенсионный фонд РФ, в МФЦ. С помощью портала госуслуг можно подать заявку на получение различных социальных выплат и пособий в Российской Федерации.