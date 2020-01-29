Депутаты осудили Зеленского за продолжающуюся агрессию ВФУ в отношении мирных жителей Донбасса

Сегодня, 29 января, в Донецке состоялся круглый стол «Продолжение агрессии ВФУ в отношении мирных граждан ДНР с момента прихода к власти Зеленского». В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский, Юрий Леонов и Елена Шишкина, члены Общественной палаты и Общественной комиссии по подсчёту ущерба, причинённого ВФУ.

Елена Шишкина сообщила, что мероприятие инициировано общественным движением «Свободный Донбасс».

«Сегодня общественное движение «Свободный Донбасс» проводит круглый стол на тему продолжения агрессии ВФУ в отношении мирных граждан Донбасса после прихода к власти президента Зеленского. Мы хотим обратиться к общественности, к международному сообществу – уделите внимание объективному освещению действий Украины по отношению к жителям Донбасса, экономической и транспортной блокаде, нарушению конституционных прав и свобод», – сказала парламентарий.

Владислав Бердичевский сформулировал цели и задачи, стоящие перед участниками круглого стола.

«Наша задача – донести объективную информацию в отношении Зеленского. Это продолжатель действий Порошенко, тех националистических сил, которые привели к войне в Донбассе. И политика, которую продолжает проводить Украина, не устраивает ДНР и ЛНР», – отметил депутат.