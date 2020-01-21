Депутаты передали помощь жителям Республики

Депутаты Народного Совета оказали помощь семьям граждан Донецкой Народной Республики, пострадавшим от вооружённой агрессии ВФУ, а также поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.

В пятницу, 17 января, Константин Кузьмин и Сергей Тельных в рамках работы Общественного штаба по прифронтовым районам передали предметов медицинского назначения жителям посёлка городского типа Старомихайловка и посёлка Лозовое Кировского района города Донецка. Также парламентарии доставили сладкие подарки детям с ограниченными возможностями здоровья и детям, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации.

В этот же день Александр Быкадоров совместно с заместителем главы администрации города Горловки Алексеем Ивахненко доставили новые стеклопакеты жительнице посёлка шахты Гагарина города Горловки.

«В Общественный штаб поступило обращение с просьбой установить новые окна жительнице прифронтового посёлка шахты Гагарина, и вот уже сегодня эта помощь была оказана и доставлена адресату», – сообщил Александр Быкадоров.

В воскресенье, 19 января, Мария Пирогова поздравила с днём рождения ветерана Великой Отечественной войны Марию Долженко, проживающую в городе Амвросиевке. Кроме того, именинница получила продуктовые пакеты от парламентария.

В понедельник, 20 января, Наталья Стрельчук передала семье жителей посёлка Озеряновка города Горловки, в которой воспитывается ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, стеклопакет и предметы медицинского назначения. Ранее окна в их доме были повреждены в результате вооруженной агрессии ВФУ.