Депутаты почтили память жертв, погибших при обстреле Боссе шесть лет назад (видео)

В пятницу, 22 января, в Донецке депутаты Народного Совета ДНР приняли участие в поминальной панихиде по погибшим в результате обстрела остановки общественного транспорта в микрорайоне Боссе города Донецка.

22 января 2015 года снаряды разорвались рядом с троллейбусом и трамваем, один попал в легковой автомобиль, были повреждены окружающие здания. Этот обстрел унёс жизни 13 мирных граждан, многие получили ранения.

Каждый год в этот день у монумента погибшим собираются сотни граждан Республики. Почтить память погибших в этот день приходят и депутаты Народного Совета.

Владимир Бидёвка отметил в комментарии пресс-службе Народного Совета, что многие разделяют с Донбассом трагедию, и призвал неравнодушных людей почтить память погибших.

«Горько думать о том, сколько жизней унесла война. Жизней военных и гражданских, мужчин и женщин, стариков и детей – тех, кто погиб от украинских пуль и снарядов. То, что совершала в отношении Донбасса Украина — это военные преступления, срока давности которым нет.

Сегодня шесть лет трагедии на Боссе. Проходит время, но боль потери наших мирных граждан не утихнет никогда. Мы помним всех, чьи жизни оборвала слепая ненависть фашистской Украины.

В этот день мы всегда возлагаем цветы к памятному мемориалу на месте обстрела, но тех, кто разделяет с нами эту беду, намного больше, чем тех, кто сегодня смог лично почтить память погибших у мемориала. Это общая трагедия для миллионов людей как в Донбассе, так и за его пределами.

Нам не изменить прошлого, увы, но в наших силах пронести через года память о каждом, кто пал жертвой этой необъявленной войны», – сказал Председатель Народного Совета.