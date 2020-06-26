Депутаты поддержали инициативу Владимира Бидёвки по запрету продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции

Сегодня, 26 июня, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели законопроект «О запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащих изделий, электронных систем доставки никотина», разработанный депутатом Народного Совета Владимиром Бидёвкой.

Председатель Народного Совета обратился к коллегам, подчеркнув актуальность предложенной законодательной инициативы с учётом роста популярности бестабачной никотиносодержащей продукции, в том числе снюсов, и электронных систем доставки никотина.

«На фоне сильнейшей зависимости от никотина, его токсичности для несовершеннолетних, рынок заполняется никотиносодержащей продукцией неизвестного происхождения и сомнительного качества, что в целом потенциально опасно для потребителя.

Разработка проекта закона обусловлена ростом популярности нововведённых «инновационных никотиносодержащих продуктов», которые по своей сути являются альтернативой табакокурению. Речь идёт о снюсах, а также о никотиносодержащих леденцах, подушечках, нетабачных никотиновых пакетиках и так далее.

Проект закона создаёт первичную нормативную правовую базу, позволяющую на государственном уровне установить запрет продажи бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина несовершеннолетним, а также установить запрет на их вовлечение в процесс потребления бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина.

Принятие законопроекта позволит установить административную ответственность за продажу вышеперечисленной продукции, а также вовлечение несовершеннолетних в процесс её потребления путём покупки для них либо передачи им, предложения или требования использовать никотиносодержащую продукцию любым способом. Ответственность будет выражаться в наложении штрафов на граждан, физических лиц – предпринимателей и должностных лиц», – сказал Владимир Бидёвка.

Спикер парламента добавил, что в ряде субъектов Российской Федерации приняты аналогичные законы. Так, например, в Воронежской области 27 февраля 2020 года был принят Закон «Об установлении на территории Воронежской области ограничений продажи и потребления электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, бестабачной никотиносодержащей продукции и запрета на вовлечение несовершеннолетних в их употребление». Аналогичные законы были приняты в Тамбовской и Оренбургской областях. Также данный вопрос рассматривается и на федеральном уровне.

Парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс потребления бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу через 10 дней со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.