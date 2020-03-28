Депутаты поддержали законодательную инициативу по ужесточению наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил

Сегодня, 28 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменения в статью 275 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики», разработанный депутатом Народного Совета, председателем Комитета по уголовному и административному законодательству Еленой Шишкиной.

Председатель профильного комитета рассказала о предложенных изменениях.

«Проектом закона «О внесении изменения в статью 275 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики» предлагается усилить ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее угрозу массового заболевания или отравления людей, ужесточив санкции, установленные статьёй 275 Уголовного кодекса ДНР», – сообщила Елена Шишкина.

Учитывая масштабы распространения в мире новой коронавирусной инфекции, а также то, что законопроект направлен на совершенствование механизмов защиты граждан ДНР от угрозы распространения инфекционных заболеваний, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменения в статью 275 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.