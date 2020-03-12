Депутаты поддержали законопроект об установлении срока приведения к присяге судей

Сегодня, 12 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О статусе судей“», разработанный Верховным Судом.

Представил законопроект ведущий специалист отдела подготовки законопроектов Управления законопроектной деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Донецкой Народной Республики Николай Цыганок.

«Законом Донецкой Народной Республики «О статусе судей» предусмотрено, что судья, впервые избранный на должность, должен в торжественной обстановке принести присягу. Вместе с тем срок приведения к присяге законодательно никак не регламентирован.

Настоящим проектом закона предлагается законодательно закрепить срок, в течение которого судья приводится к присяге, – один месяц.

Также законопроект предполагает приведение к единообразию терминологического аппарата действующего закона», – сообщил докладчик.

Николай Цыганок подчеркнул, что проект разработан в рамках гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.

Поскольку предложенные изменения направлены на совершенствование законодательства ДНР, регулирующего деятельность судей, парламентарии проголосовали за принятие проекта закона в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О статусе судей”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.